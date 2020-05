Reformierakond süüdistab Jüri Ratast erakordses nahaalsuses

Kallase sõnul kasutab Ratas opositsiooni eelnõude puhul venitamistaktikat, samal ajal kui koalitsiooni eelnõusid arutatakse kiirkorras. «Eelmine nädal andsime sisse tööjõukriisi leevendamise eelnõu, et aidata eelkõige Eesti põllumehi. Põhiseaduskomisjoni esimees ütles, et ilma valitsuse arvamuseta ei saa seda kahjuks arutada ja valitsusel on arvamuse andmiseks aega viis nädalat,» kirjeldab Kallas. «Eile palusime valitsusel kiirendatud korras see arvamus anda, sest probleem on pakiline. Vastust ei ole me saanud.»

Täna aga koguneb erakorraliselt põhiseaduskomisjon, et arutada alles sel esmaspäeval riigikogu koalitsioonisaadikute esitatud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) kaotamise eelnõud.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa ütles Postimehele, et selline tööprotsess on osa demokraatiast. «Eks need asjad käivadki nii. Tehakse poliitilisi otsuseid lähtudes erinevastest seisukohtadest. See on parlamentaarse demokraatia eripära,» nendib EKRE parlamendisaadik.

Reformierakonna hinnangul iseloomustab selline eelnõude valikuline käsitlemine valitsuse suhtumist. «See näitab, et valitsusel on prioriteedid selgelt paigas. Kõige tähtsam on oma naba, mitte Eesti inimeste ja ettevõtjate mured. Jah, see on «uuenenud» Keskerakond, kes Jüri Ratase juhtimisel üritab Keskerakonna musta rahastamist seaduse jõuga vaiba alla suruda. Isegi Savisaar ei olnud nii nahaalne,» iseloomustab Kallas.

Puustusmaa sõnul on eelnõude prioriteetsuse hindamine subjektiivne. «Kes seda priotitseetsust sätib? Kes seda hindab? See on nagu ilu, mis on vaataja silmades. Mina ei oska seda hinnata,» sõnab ta. Siiski keeldub Puustusmaa väitmast, et erakondade rahastamise järelevalve küsimus oleks tööjõukriisist tähtsam. «Ma pole seda absoluutselt öelnud. See on teie (ajakirjaniku - toim) püüd prioriteete seada.»

Komisjoni esimehe sõnul jõudis ERJK kaotamise eelnõu põhiseaduskomisjoni sobivate eelduste kokkulangemiste tõttu. «Mõnikord on üks eelnõu ees, mõnikord teine. See ei sõltu minust. Antud juhul saime riigikontrollilga kiiresti kokkuleppele, et nende esindus on kohal (tänasel põhiseaduskomisjoni istungil - toim). On asju, mis lihtsalt klapivad kokku,» selgitas Puustusmaa.