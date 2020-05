Koroonaviirus ⟩ Põhjalikud puhastustööd Haaberstis jätkuvad

Puhastusainega on pestud kõik linnaosa avalikuks kasutamiseks olevad istepingid ning linnaosavalitsuse hallatavad mänguväljakud. Märgpuhastatud on ka kõik teed ja tänavad ning nüüd jätkuvad puhastustööd veel Väike-Õismäe hoovides.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et kuigi suuremad puhastustööd on linnaosas käimas juba aprilli lõpust, siis käesoleval nädalal pesti puhastusainega puhtaks kõik linnaosas asuvad ja avalikuks kasutamiseks olevad istepingid. «Pinkide pesu teostati sel kevadel juba teist korda ning ühtekokku puhastati puhastusainega 320 istepinki,» ütles linnaosavanem ning lisas, et samuti on linnaosavalitsuse tellimusel pestud ära ka kõik linnaosavalitsuse hallatavad mänguväljakud.