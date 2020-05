Politsei: eriolukorra reegleid rikuti üle 6000 korra

Kui eriolukorra algul sai politsei liikumispiirangute rikkumise kohta teateid 300 korral ööpäevas, siis eriolukorra lõpuks kahanes see arv 20-ni.

«Meil tekkis huvitav kogemus, et me saime päeval hästi palju tööd teha. Kui alkoholimüük oli keelatud õhtuti, siis ega alkoholi väljakutsete arv ei vähenenud, jäi sarnaseks, aga need olid kõik päeval,» lisas ametnik.