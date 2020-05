Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid leevendusi

Alates 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine, siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500. Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib kokku nii võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.