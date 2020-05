Kantar Emor: eriolukord langetas Reformierakonna toetust

Reformierakonna toetus on viimased kuud püsinud 30 protsendi tasemel, kuid mais langes see 24 protsendile.

Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog märkis, et nähtavasti on sellise kukkumise põhjuseks Reformierakonna peaaegu täielik varjusolek meediakajastustes eriolukorra ajal. Meedias domineerivad tugevalt kahe erakonna esindajad, kelleks on Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Nende reitingud on viimastel kuudel võrreldes kriisieelse perioodiga paranenud – Keskerakonna toetus on kasvanud 22 ja EKRE-l 20 protsendini, aasta alguses olid nende toetused vastavalt 17 ja 16 protsenti.