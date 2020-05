Euroopa parlamendi liikmed kutsuvad riike üles poliitvange vabastama

Urmas Paeti sõnul nõustuvad üleskutsega liitunud ÜRO juhi Antonio Guterresega, et COVID-19 pandeemia pole ainult tervise-, sotsiaal- ja majanduskriis, vaid sellest on saamas ka inimõiguste kriis. «Mitmed valitsused kasutavad praegust olukorda opositsiooni ja inimõiguste kaitstajate represseerimiseks,» ütles ta.

Paeti sõnul tuleb arvesse võtta, et vanglates on suur oht viiruse levikuks. «On tervitatav, et osad valitsused on vastavalt ÜRO soovitustele kasutusele võtnud meetmeid vanglate ülerahvastatuse vähendamiseks,» ütles Paet. «Samas on riigid nagu Hiina, Iraan, Saudi Araabia ja Venetsueela teatanud, et poliitvange ei vabastata ehk nad jäetakse teadlikult ja tahtlikult ohtu,» lisas ta.