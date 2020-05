Riigikogu esimees: orjatööle üles ehitatud ärimudeli aeg on läbi

Pikalt on olnud probleem maasikakorjamisega, sest töökäsi olevat Eestis vähe. Ettevõtted soovivad oma peenardel kasutada võõrtööjõudu, sest muidu jäävat enamik saagist korjamata. Sellega ei taha üldse nõustuda Henn Põlluaas, kelle arust on maasikakorjajad hoopis alamakstud ja seetõttu ei soovitagi seda keerulist tööd teha.

«Kuidas eestlased mõnede aastate eest maasikakorjamisega hakkama said, kui ukrainlasi veel polnud? Väga hästi said. Suurepäraselt! Täna olevat aga nii abitud ja oskamatud, et ei saa enam millegagi hakkama ja ainus väljapääs on võõrtööjõud. Ei pea paika! Selliste valede kultiveerimine ja hüsteeria üleskütmine on äärmiselt vastutustundetu. Eriti tänase kriisi ajal, kui meil on 50 000 töötut ja nende arv kasvab,» sõnas Põlluaas sotsiaalmeedias.

«Äkki võiksid suure kisa tegijad hoopiski peeglisse vaadata ja ausalt tõdeda, et odavale orjatööle üles ehitatud ärimudeli aeg on läbi. On teie enda valik, kas panete uksed kinni või hakkate inimestele normaalset töötasu ja töötingimusi pakkuma. Eesti inimesed ei soovi kambakesi ühes toas naridel elada ja 12-tunniseid puhkepäevadeta vahetusi teha. Eesti ei ole alaarenenud odavtööjõu maa. Me oleme Euroopa riik, kus inimesed väärivad töö eest ka korralikku tasu,» jätkas Riigikogu esimees.

Siiski tõdeb Põlluaas, et on olemas maasikakasvatajad, kes pakuvad normaalseid töötingimusi. «Neil, kes on paindlikud, pakuvad normaalseid tingimusi ja palka, on tööletahtjate järjekord ukse taga ning võimalik nende seast endale ka parimaid ja asjatundlikemaid töötajaid valida. Nende tootjate toetamiseks on loodud ka mitmeid uusi riiklikke toetusmeetmeid,» selgitas Põlluaas.