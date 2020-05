Pikk uurimine läbi: garaažiukse all hukkunud 4-aastase poisi surmas süüdistatakse hooldusfirma töötajaid

Menetlust juhtiva prokuröri Diana Helila sõnul oli tegemist keerulise uurimisega. «Prokuratuur leiab, et hoolsuskohustust rikkusid 2015. aasta septembris hooldustöid teostanud töötajad, sest jätsid kontrollimata ning märkamata, kas garaažiukse mehhanismil on kukkumisvastane kaitse paigaldatud ning kas see on töökorras. Omades tehnilisi eriteadmisi garaažiuste toimimisest, paigaldamisest ja hooldamisest, oleksid nad tähelepaneliku ja kohusetundlikuma suhtumise korral pidanud ette nägema, et kui garaažiukse mehhanismil kukkumisvastane kaitse puudub või on katki, võib nii raske garaažiuks vedru purunemisel alla kukkuda ning seada ohtu inimelud,» selgitab Helila.