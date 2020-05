Garmen Tabor: meil ei ole mõtet teatreid sellise vaatajate arvuga lahti teha

Tabori sõnul pole mõtet teatreid niimoodi lahti hoida, sest see toodaks miinust, ning seni 155 pealtvaatajat mahutanud Ugala teater mahutaks piirangutega vaid 25. «Eesti inimene on 2,5 kuud olnud mõistlikult kodus, püüdnud kõik teha selleks, et saada sellest viirusest jagu ja nüüd äkki teda ei usaldata,» ütles ta ja lisas, et 50 protsendilise täituvusega leiaks teatrid juba väljapääsu.