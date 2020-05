Ööklubiomanikud tunnetavad piirangutes ebaõiglust

«Tegelikult ma ei olegi aru saanud, et kuidas see asi üldse reguleeritud on, et misasi on ööklubi, misasi on baar. Äriregistris on tegevusala üks – jookide serveerimine või meelelahutustegevused. Kas see vahe on siis selles, mis silt ukse peal on?» arutles Ahto Kalda, Viljandis asuva Cheersi ja Tartus asuva Leveli omanik.