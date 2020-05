Paunküla meevaras viidi mujale

«Kohalikud elanikud on püüdnud looma korduvalt peletada paugutite ja valgusrakettidega, kuid nende abinõude kasu on olnud ajutine – loom on kas samasse kohta või kõrvalmajapidamisse naasnud,» selgitas amet.

Loom uinutati, kõrva külge pandi märgis ning karu viidi võimalikult kaugele inimasustusest, et ta harjuks metsast toitu hankima. «Loodame, et uues elupaigas leiab noor karu endale piisavalt söögipoolist ja mängumaad,» lisas amet.

Keskkonnaamet tuletab meelde, et selliste vääralt käituvate loomade tekkimist saab inimene ennetada. Asulates tuleb ära hoida lihtsaid võimalusi toidu leidmiseks – paigaldades tarude ümbrusse elektrikarjuse, on karul keeruline tarusid lõhkuda ja nii nuhtlusisendiks kujuneda. Noored karud võivad mõnikord uudishimust sattuda inimasustuse lähedale – see on normaalne. Juhul, kui mõnel isendil kujuneb välja pidev käitumismuster, siis tuleb pöörduda Keskkonnaameti poole.