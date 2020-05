FOTOD ⟩ Järvamaal langes tuleroaks heinaküün

Juba 8 minutiga kohale jõudnud Türi päästemeeskond tõdes, et leegid on katuselt väljas ning kohapeale on kustutamiseks rohkem päästetehnikat nii kustutajate kui ka kustutusvee näol vaja. Juba niigi suure tulekahju tegi veelgi keerukamaks asjaolu, et tuulesuund muutus ning ohtu sattus ka kõrvalasuv elumaja, mis kuuma tõttu hakkas võtma tuld. Päästjad otsustasid päästa kõrvalhooned halvimast ning ei raisanud vett juba laus leegis olevale küünile ning seetõttu suudeti kõrvalhooned päästa halvimast.