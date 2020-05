Hädaolukorra-tordiralli lõi osalejarekordi

«Seekord said inimesed kaasa osta karbi, kus oli sees kuus erinevat tordilõiku, osteti ligi sada portsjonit,» seletas Eve Veski. «Õhtul oli meie Facebooki lehel otse-eetris nende tortide tutvustus, sai näha, milline näeb välja terve tort ja millest koosneb. Inimesed sõid samal ajal oma tordilõike ja valisid oma lemmiku välja.»

Kõige enam mekkis põlvakatele astelpaju-porganditort, mille näidise kohvik ka tordisõprade vahel välja loosis. Ülejäänud viis torti pani kohvik täna hommikul oksjonile. Kell 13 lõppenud oksjoni tulemusel läks kõige kallima hinnaga ehk 25 euroga kaubaks kohvitort pähklitega.

Tänavune eriline tordiralli oli Tillu kodukohviku jaoks juba kaheksas. Varasematel aastatel peeti rallit sel viisil, et magusasõbrad kogunesid kohvikusse, lunastasid pileti ja said erinevaid torte vitsutada palju sisse mahtus.

Nagu paljude teiste toitlustusettevõtete juhid, hoiab ka Eve Veski enda sõnul hinge kinni, kas kohvik veab majanduskriisist välja või mitte. «Kui ka aasta pärast Postimehe küsimustele vastan, siis võib ellujäämist kinnitada,» nentis ta.

Eriolukorra elas kohvik üle aga üllatavalt hästi. Tillu kodukohvik oli Kagu-Eestis üks aktiivsemaid kullertoidu-pakkujaid. Eve Veski sõnul läks teenus hästi käima. «Täitsa toimis,» kiitis ta. «Telekas rääkis üks Tallina toidukuller, et tegi eriolukorra ajal ligi 40 sõitu päevas. Kui Tallinnaga võrreldes ikka väga väikeses Põlvas ja ümbruskonnas tegi Tillu toidukuller 10-15 sõitu päevas, on see väga hea tulemus.»

Eve Veski ütles, et kui eriolukorra kaks esimest šokinädalat välja arvata, siis kohviku käive ei kannatanud. «Aprillis suutsime kullertellimustega lappida selle augu, mis tekkis ärajäänud cateringidest ja üritustest,» seletas ta. «Maikuus on kullertellimused langenud, aga neid ikka on ja tänu kullerteenusele on kliente ka juurde tulnud.»