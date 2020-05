Sõidueksamil kolm korda läbikukkunuil tuleb uuesti sõidutunde võtta

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa ütles « Aktuaalsele kaamerale », et selle aasta kevadest jõustus muudatus, mille tagajärjel need sõidukijuhid, kes riiklikku sõidueksamit kolmandal korral ei soorita, peavad minema autokooli.

«On kõige parem, kui juhikandidaat võtab kaasa või saadab autokoolile oma sõidueksami raportid, mis talle tulevad maanteeameti e-teeninduse postkasti, ja läbi selle pannakse kokku kava, mis on tal vaja n-ö järele õppida, et uuesti eksamile tulla,» selgitas Vanamõisa.

Aide autokooli juhataja Enn Saard selgitas, et koormus tõusis drastiliselt, kuna sõidutunde tõsteti 23 tunni pealt 30 peale, mis tähendab, et seitse tundi tuleb kõigil juurde sõita. «Nüüd on 30 tundi koos pimeda ja libedaga. Ma natuke loodan selle peale, et inimesed hakkavad nüüd lihtsamini läbi saama ja mitte nii palju kordusele tulema, see võib-olla aitab ka,» lisas Saard.