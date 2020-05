Naissaarele ja Aegnale hakkab sõitma uus laev

Türgis ehitatud laeva tõi Eestisse reeder Herkki Haldre ning juba juuni keskel peaks saama sellega sõita Lennusadamast Naissaarele või Aegnale ja tagasi. 2004. aastal ehitatud Venust kasutati Leedus reisilaevana ning sel eesmärgil tõi Haldre selle laeva ka Eestisse. «Ma julgeksin öelda, et see on Eesti laevanduspildis üks uuemaid laevu, kui riigi raha eest tellitud parvlaevad välja arvata. See on vist isegi kõige uuem laev, mis on ühe kohaliku eraettevõtja käes,» lausus Haldre.