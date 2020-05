Tartu otsib võimalusi Tartu ja Helsingi lennuliini taastamiseks

«Täna on Finnair ütelnud seda, et enne 2021 suve nad ei alusta, samas me peame Finnairiga läbirääkimisi koostöös Tartu linnavalitsusega, et siiski järsku on võimalik seda liini taastada kiiremini, kui see nende hetkeplaan on. Lõppkokkuvõttes on ju Finnair peatanud selle liini sellepärast, et see on neile majanduslikult ei ole mõistlik,» rääkis Tuvike.