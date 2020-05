Heategevuslik «Laulud sõdurile» toimub koostöös Postimees Grupiga

Kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Sel aastal juba üheksandat korda toimuv kontsert näeb välja seoses Covid-19 viiruse levikuga tavapärasest erinev. Kui varasemalt on heategevuslik kontsert leidnud aset Võidupüha paraadiga samas linnas, siis sel korral toimub kontsert Tapa kinnises sõjaväelinnakus. Kohapealseks publikuks on kaitseväes aega teenivad teenistujad ja Tapal paiknevad liitlasvägede sõdurid. Läbi Kanal 2 ülekande jõuab kontsert «Laulud sõdurile» kõigi eestlaste kodudesse. Kontserdiülekanne Kanal 2s on kättesaadav ka vabalevist.

«Meil on au alustada koostööd Carolin Illenzeeri Fondiga, et toetada Eesti Kaitseväe teenistuses langenud ja viga saanud kaitseväelaste lapsi. Just tänavuse kriisi ajal oleme näinud, et riigikaitsel on ühiskonnas oluline roll ka mitte sõjaliste konfliktide ajal. Meenutagem siinkohal kasvõi Kaitseväe välihaiglat Kuressaares. Meil on omalt poolt hea meel panustada kogu Postimees Grupiga ühiskonna alusväärtustesse meile olemasolevate vahenditega, tõstes teadlikkust riigikaitsest, riigikaitsjatest ja rääkides, miks see on oluline Eesti riigile,» märkis Postimees Grupi telekanalite programmijuht Kaspar Kaljas.