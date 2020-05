Välistudengid kipuvad õppimiseks mõeldud elamisluba kasutama töötamise pähe

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus selgitas ERR-ile, et kuna praktikas on pealtnäha õppima tulnud tudengite eesmärk Eestis töötamine, on plaan õppetöö ajal tehtud töötunde piirata. «Seetõttu leiame, et on põhjendatud õpingute ajal töötamise piiramine 16 tunniga nädalas,» ütles ta.