Eesti soovib liituda USA missiooniga Hormuzi väinas

«Meie poole pöördus USA valitsus ettepanekuga, et me sellel operatsioonil osaleksime. Tegu on olulise operatsiooniga rahvusvahelise õiguse ja meresõiduvabaduse kaitseks ja kuna meie liitlane meid kutsus, siis vaatasime oma ressursid üle, hindasime oma võimalusi ja konsulteerisime ka Suurbritanniaga, kes on teine sellel operatsioonil osalev riik,» ütles kaitseminister Jüri Luik.