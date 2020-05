Mariliis Lindsalu: maasikakasvatajad ei laiskle ning töötajad ei ole orjad

Kõige selle kõrval tuleb jälgida, et arved oleks makstud, et töötajad oleks registreeritud.

24st tunnist ööpäevas maasika tipphooajal meile ei piisa. Teeme seda kõike oma une arvelt. Peale maasikahooaega ja enne tomatite valmimist on aega veidike hinge tõmmata. Kui tomat on küps, tuleb see ära korjata ning mahlaks teha. Terve talve jooksul varustame mitmeid Eesti kauplusekette kodumaise tomatimahlaga.

Ma ei suuda enam lugeda kommentaare ja üldistavaid arvamusi selle kohta, et maasikakasvatajad on «orjapidajad». Levinud arvamus, et põllumehed ise laisklevad ja istuvad tagumikku laiaks, samal ajal kui nende töölised «orjavad», on väär. Meie töötajad naudivad seda tööd, mis nad siin teevad, nad on rahul neile makstava palgaga. Nad alustavad tööpäeva hommikul kell kaheksa ja olenevalt ilmast lõpetavad enamasti hiljemalt kella kuueks-seitsmeks õhtul. Väga kuuma ilma korral on nende lõunapaus pikem kui üks tund. Nad lõpetavad õhtul töö, nad käivad pesemas ning veedavad rõõmsalt koos oma vaba aega. Aga peremees ei puhka. Peremees ei puhkagi maasikaajal, ei päeval, ei ööl.

Ausaltöeldes, maasika hooaja teisel nädalal näevad mu vanemad välja nagu elavad laibad! Pole aega ei süüa, ei magada, ei pesta, veel vähem suveüritustel käia!

Meil ei ole mitte ühtegi maasturit ega luksusautot. Me ei ela Euroopa Liidu ega PRIA toetuste peal. Me teeme investeeringuid siis, kui selleks on võimalus. Maasturite asemel on meil Berlingod ja kaubikud, mis on tööautod! Uhkeid traktoreid meil ka ei ole. Pool aastat nad rügavad end oimetuks, ohverdades oma und ja suvist hooaega, mida nad võiksid teiste eestlaste kombel rannas veeta. Minu vanemate puhkamise aeg on talvel. Ma olen uhke selle üle, et mu vanemad on nii kaugele jõudnud. Mul on hea meel, et olen osa sellest, mida nad teevad ning olen õnnelik, et olen kasvanud sellises töökas peres, nagu see mul on.

Kes ütlevad, et maasikakasvatajad on «orjapidajad», siis tegelikult on nad ise enda «orjad». Nad on ise omale sellise elu valinud ja neile see meeldib. Mina isiklikult käin ka tööl nagu «normaalsed inimesed» ning panustan kõik oma vabad päevad Marimarta tegevusse. Ma ei ole kordagi käinud ei Pühajärve jaanitulel ega Õllesummeril. Meil lihtsalt ei ole selleks aega.