Kolmandate riikide tudengid ei pruugi sügisel Eestisse pääseda

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus kirjutas pöördumises haridus- ja teadusministeeriumile, et seoses koroonaviiruse levikuga, ei saa kõrgkoolid ega tudengid arvestada sellega, et kolmandatest riikidest pärit tudengid saaksid kindlasti sügisel Eestisse õppima tulla.

Annus ütles ERR-ile, et teadlaste prognooside kohaselt võib suure tõenäosusega sügisel tulla viiruse teine laine, mille jaoks praegu valmistutakse.

«Igal-juhul tuleb arvestada riigi kohustusega kaitsta ennekõike Eesti inimesi. Kui ei ole usaldusväärseid andmeid olukorra kohta viiruse levikul kolmandas riigis, siis lihtsalt olukord ongi muutunud, maailm on muutunud. Me ei saa enam arvestada selliste reeglitega, mis veel kolm kuud tagasi kehtisid,» ütles Annus.

Annus lisas, et pool elamisloaga üliõpilastest tuleb kõrge sisserändamise riskiga kolmandatest riikidest nagu India, Nigeeria, Iraan, Pakistan ja Bangladesh.

Annus rõhutas, et oluline on tingimus, et viiruse leviku olukord oleks sarnane mõlemal pool piiri.

Lisaks on siseministeeriumil plaan edasi töötada eelnõuga, mis korrastab õpirände tingimusi.

Eelnõuga on plaanis muuta elamislubade andmist, töötundide piirarvu ning Eestisse elama jäänud tudengite palka. Muu hulgas lõpetatakse eelnõu järgi pikaajalise viisa andmise Eestis õppiva või töötava välismaalaste pereliikmetele ja elamisloa saanud välismaalase abikaasale ei antaks esimese kahe aasta jooksul elamisluba.

Annus ütles, et õpiränne on oma olemuselt ajutise iseloomuga ning on loogiline, et välistudengid pöörduvad pärast õpinguid tagasi oma koduriiki.

«Vaadates, milline on suure lisandväärtusega välismaalane ka kehtiva välimaalaste seaduse kohaselt, kes on Eestisse oodatud, siis me kavatseme kehtestada ka välistudengitele, kes tahavad siia tööle jääda, samasuguse nõude. Tööandja peab neile maksma vähemalt eelmise aasta keskmist palka, mis on siis 1407 eurot,» ütles Annus.