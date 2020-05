Kaljulaid: pandeemia ettekäändel ei tohi humanitaarabi takistada

Pandeemiaga seotud liikumispiirangud on mõistetavad, aga neid ei tohi kasutada selleks, et kunstlikult takistada humanitaarabi osutamist konfliktipiirkondades, ütles Kaljulaid ÜRO Julgeolekunõukogus kõrgetasemelisel arutelul tsiviilisikute kaitse teemal.

Eesti töö keskmes Julgeolekunõukogus on rahvusvahelise õiguse järgimine ja on oluline, et rahvusvahelist õigust, seal hulgas rahvusvahelist humanitaarõigust ei rakendataks valikuliselt, sõnas Eesti riigipea. Pandeemiat ettekäändeks tuues ja humanitaarabi liikumist kunstlikult takistades ei jõua abi kõige haavatavamateni, näiteks siinsamas meie lähedal okupeeritud Ukraina idaosas vajab pärast kuut aastat väldanud sõjategevust humanitaarabi ja kaitset 3,5 miljonit inimest.

Kaljulaidi hinnangul rakendab Julgeolekunõukogu ebapiisavalt seda, milles on tsiviilisikute kaitsmiseks konfliktipiirkondades juba kokku lepitud ja pandeemia lisab siia veelgi riske, mida peame suutma leevendada. Riigipea sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et Julgeolekunõukogu ei ole ikka veel suutnud anda ühist heakskiitu ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese üleskutsele üleilmseks relvarahuks, jättes nii kasutamata oma hääle, millel on moraalne jõud.