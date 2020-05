1. juunist taasavatakse Eesti piirid Euroopast saabujatele

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumist ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist Eestisse reisimise võimaldamine suur samm tavapärase vaba liikumise taastamise poole. Ta lisas, et reisipiirangute muutmise juures on olulisteks ettevaatusabinõudeks karantiinikohustus ja sihtriikide koroonaviirusesse nakatunute suhtarvu jälgimine.