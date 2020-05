Esmaspäevast saab Eesti digiretseptiga ravimeid osta ka Soomes

Eestis hüvitab suure osa retseptiravimite hinnast haigekassa kohe apteegis tehingu tegemise ajal, Soomes tuleb ravimi eest kõigepealt välja käia täishind. Hiljem on võimalik hinnavahe tšeki alusel haigekassalt tagasi küsida vastavalt Eesti reeglitele. Jaaguse sõnul pole patsiendil vaja pead vaevata, kuidas Soome apteeker eestikeelsest retseptist aru saab, sest digiretsepti tekstid on tõlgitud soome keelde.

Soomlased on pooleteise aastaga oma digiretseptidega Eestist rohtusid ostnud ligi 9000 korral. Soomes töötab palju eestlasi, sestap usub Jaagus, et uuel teenusel saab olema rohkesti kasutajaid. Lähiajal plaanitakse sarnane teenus käivitada ka Horvaatias ja Portugalis. «Horvaadid ise saavad alates märtsist Eestis oma digiretsepti kasutada, aga reaalselt pole sel moel ühtegi ravimit veel ostetud.»

Aastaid oodatakse ka patsiendiportaali digilugu.ee kasutajasõbralikumaks muutumist. «Olen sama meelt, et inimene ei pea aru saama, mis on ambulatoorne epikriis ja kas see on kuidagi kiirabiga seotud,» ütles Jaagus. «Muutuma peab kõik – keelekasutus, võimalused ja kasutamise loogika. Loodetavasti saame portaali arengutest täpsemalt rääkida juba sügisel.»