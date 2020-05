Kuidas rääkida lapsega seksuaalteemadest?

Lastemaja juhi Anna Frank-Vironi sõnul räägitakse laste seksuaalsusest liiga vähe, kuigi just hea seksuaalkasvatus- ja haridus annab lapsele ja noorele tulevikus võimaluse teha turvalisemaid valikuid. Lisaks võib see ennetada ka seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattumist.

«Videod on lühikesed, kuid piisavad, et tekitada vanemates ja spetsialistides huvi neid teemasid lähemalt uurida ning laste ja noortega nendest rääkida,» selgitas Anna Frank-Viron.

Anna Frank-Viron ütles, et kui vanem räägib esimest korda seksuaalteemadest oma lapsega alles siis, kui too on 15-aastane, siis on ta suure tõenäosusega juba hiljaks jäänud.