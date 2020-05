Fotod ⟩ Mootorratta üle kontrolli kaotanud tsiklimees sai kukkudes viga

Ida-Harju välijuht Marko Schmidt kirjeldas, et teeolud on sündmuskohal iseenesest head. «Teeparandustööde järel on asfaldil kohati aga veidi lahtist killustikku ning tõenäoliselt võis mootorrattur mõnest sellisest kohast üle sõites sõiduki üle kontrolli kaotada,» hindas Schmidt.