Taristutööd muudavad esmaspäevast alates mitmel pool liikluskorraldust

Kolmapäeval suletakse ajutiselt Otepää vallas Pringi–Restu teel asuv Restu sild, sest see on avariiohtlik. Ümbersõit on tähistatud Sangaste ja Keeni kaudu ning teekond pikeneb umbes seitsme kilomeetri võrra. Augusti lõpus on sild taas kasutuskõlbulik.