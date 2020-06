«Minul oli rõõm vaadata, sest mul oli kohe taipamine, et kliima muutub soojemaks ja puhtamaks. Ma olen neid ju suurte merede peal näinud ja trehvanud igasuguseid, aga et siin nagu näha… see oli ikka rõõm südames,» kirjeldas Indrek Sülla uskumatut vaatepilti Kopli lahes.