Politsei alustas kommunismiohvrite memoriaali rikkumise uurimiseks kriminaalmenetlust

Ida-Harju politseijaoskonna vanemuurija Kristi Vares ütles, et juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist.

Reedel avastati, et memoriaali seina mustale pinnale on kraabitud viisnurgad ning tehtud muid kritseldusi. Eesti Mälu Instituut on palunud politseil välja selgitada mälestuspaika teotanud isikud.

«Tegemist on kõigile kommunistliku Nõukogude Liidu poolt represseeritud Eesti inimestele pühendatud mälestuspaigaga. See on ühtlasi sümboolne hauatähis, kuna suur osa ohvritest puhkab nimetutes haudades teadmata paigus. Memoriaal hoiab põlvkondade vahelist sidet ning säilitab meie ajalookogemust, seepärast on selline sodimine eriti jälk. Palume kõigil, kellel on infot rikkumise kohta, võtta ühendust politseiga ning teatada, kui märkate memoriaalis midagi kahtlast,» sõnas Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonna juht Sergei Metlev.