Mupo määras viie kuuga 162 480 euro eest trahve

Linnas valesti parkijatele määras mupo viie kuuga kokku 7018 trahviotsust kogusummas 140 600 eurot. Aprillis ja mais mupo ametnikud ühistranspordis piletita sõitjatele trahve ei määranud ning varasemalt on mupo piletita sõitjatele määranud 1084 trahviotsust kogusummas 21 660 eurot.

«Pileteid me ei kontrollinud ja piletipatrullid olid suunatud teisele tööle – valdavalt jälgisid nad 2+2 täitmist mänguväljakutel, staadionitel, skateparkides jne ning paigaldasid uuesti ohulindid, kus need olid eemaldatud,» rääis mupo pressiesindaja Meeli Hunt BNS-ile.

Hundi sõnul alustasid esimesel juunil mupo piletipatrullid taas tööd. «Sellekohast teavitust oleme juba juba paar nädalat järjest teinud, et inimestele tavalise režiimi taastumine üllatusena ei tuleks. Loomulikult tuleb alguses teha palju selgitustööd ja inimestele meelde tuletada, et valideerimine ja pileti ostmine on taas päevakorral. Esimesel nädalal me piletita sõidu eest veel trahvi ei tee – pigem on see nii-öelda teavitusnädal,» märkis ta.

«Esimese päeva muljed piletikontrollil on päris rõõmustavad - inimesed valideerivad päris usinasti ja ostavad ka üksikpileteid, seda siis telefoni teel või rohelise kaardiga, samuti on ka kuukaardi ostnuid. Seega esmamuljed on head ja rahvast tuleb kiita,» lisas Hunt.

Veel ei ole teavet tulnud, millal ühissõidukite juhid pileteid müüma hakkavad, aga seda on piletipatrullilt juba mitmel korral küsitud. Samuti seda, millal saab jälle bussijuhi «selja taha» istuda.