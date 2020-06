Andreas Kaju: ameeriklased tahavad, et president oleks kutsunud sõjaväe tänavatele

«Mitte põhjusel, mida tavaline televiisori vaataja või Twitter lugeja võiks arvata. Tõepoolest, Donald Trump pole ühegi objektiivse kriteeriumi järgi hakkama saanud Minneapolisest alguse saanud rahutuste mahasurumisega. Ka uuringud näitavad seda,» selgitas Kaju. Uuringust selgus, et kõigest kolmandik arvab, et ta on hakkama saanud.

«Aga põhjus on pigem selles, et ameeriklased vaatavad, et Trump on olnud liiga nõrk. See sama uuring näitab seda, et ameeriklased ootavadki ja tahavdki, et president oleks kutsunud sõjaväe tänavatele,» rääkis Kaju.