Raul Ainla: kaitsja puudumine Helme protsessilt ei tulnud üllatusena

«Ebaõige on väide, et kaitsja puudumine tuli kohtule üllatusena. Kohut informeerisin oma haigusest ja perearsti vastuvõtul käimisest juba eelmisel päeval ehk kolmapäeval kella 15 paiku. Seejärel helistas mulle kohtujurist, pärast seda saatsin ma kohtule kirja, kus märkisin, et esitan arstitõendi esimesel võimalusel. Seejärel helistas kohtunik (Merle Parts-toim.) pärast tööpäeva lõppu, umbes kella 18 paiku perearstile ning teistkordselt veel istungipäeva hommikul enne istungit,» ütles Ainla BNS-ile.

«Tekib retooriline küsimus, et milles seisneb antud juhul kaitsja ilmumata jätmise ootamatus? Õige on, et ma ei suutnud haigusest tulenevalt saata endale sobivaid uusi istungiaegu. Aga kas ma pidin suutma, kui ma olin haige? Austan väga Eesti kohtunikke ning olen meie kohtute arengut ise 25-aastase praktika jooksul näinud. Usun Eesti õigusemõistmisse, aga ei saa leppida sellega, kui minu tegevust alusetult kritiseeritakse. Usun ja usaldan ka Eesti arste, meie arstid teevad igapäevaselt tänuväärset tööd. Usaldan ka oma perearsti, kes on oma otsustes sõltumatu ning ilmselgelt ei ole kohtul õigust ega pädevust arsti eest otsustada, kes on võimeline istungil osalema ja kes mitte,» selgitas Ainla.