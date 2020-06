EOK sportlaskomisjoni esimeheks valiti Gerd Kanter

«Sportlaste hääl peaks kogu Eesti spordis otsuste tegemisel rohkem kõlama. Nelja aasta pärast tahaksime oma ametiaja lõpuks näha, et suuremates alaliitudes on oma sportlaskomisjon, väiksemate alaliitude puhul juhatuses esindaja tegevsportlase näol. Teine suur eesmärk on sportlasfoorumi korraldamine. Meie värsked liikmed lisasid, et väga olulisel kohal on kommunikatsiooni tõhustamine alaliitude ja sportlaste vahel,» ütles Kanter.