Öpik: koroonaviiruse uued üksikjuhtumid on salakavalad

«Meie jaoks murettekitavamad on need olukorrad, mida ka juhtub iga päev, kus tuleb üksikuid haigestunuid ja nemad ise ka ei oska öelda, kus nad selle viiruse on saanud. Nad jutustavad küll, et kasutavad ühistransporti või käivad avalikes kohtades, aga täpselt ei tea. Kui selliseid juhtumeid tekib väga palju, siis see on koht, kus me erakordse täpsusega veelkord süveneme ja vaatame, mis sealt välja paistab. Me läheme juba täna ka rühmaviisilise puhul sügavuti sisse, aga üksikjuhtumid on salakavalad,» ütles ta «Aktuaalsele kaamerale» .

«Tõepoolest, oli ju teada, et kui me natukene vähemhaaval leevendame piiranguid, siis võime kohata teatud nakatunute arvu tõusutrendi. Oleme seda ka näinud. Lähiriikidest, näiteks Soomest ja Rootsist on pereliikmed, kes on seal olnud tööl, tulnud üle tüki aja pere juurde ja on juhtumeid, kus ka teised pereliikmed on seeläbi nakatunud.Samas on olukord, et me saame väga hästi kohe teada, kui inimene on andnud positiivse proovi, me selgitame kohe välja, kellega ta on võib-olla kokku puutunud. Joonistub välja lähikondsete ring. Lähikondsed me juba siis võtame enda hoole alla, palume neil ka viibida kodus, oma tervist jälgida,» seletas Öpik.