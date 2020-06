Mihkelson: strateegilise kaalutluseta kingitus Putinile

USA president Donald Trump on andnud käsu vähendada sõjaväelaste arvu Saksamaal, edastas reedel väljaanne Wall Street Journal.

«See on väga häiriv uudis,» kommenteeris Mihkelson sotsiaalmeedias.

Kui tegemist on USA presidendi poliitilise kättemaksuga Saksamaale seoses madalate kaitsekulude ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli otsusega mitte minna G7 kohtumisele USAs ning Trumpi otsuse tõttu väheneb Euroopa üldine heidutusvõime (isegi kui tuhat meest saadetaks näiteks Poola), siis see on ilma igasuguse strateegilise kaalutluseta kingitus [Venemaa presidendile Vladimir] Putinile, leiab Mihkelson.