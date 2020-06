Pätid rüüstasid maasikapõldu

«Majanduslik kahju pole suur, aga panime hoiatuseks sotsiaalmeediasse pildid välja, et teised teaksid ka valvsad olla, et selliseid vargaid liigub,» seletas Elar Kuusemaa. «Muidu on ikka maasikakasvatajatelt kallimaid asju varastatud, varjastelt maasikatelt katteloori näiteks.»

Kuuel hektaril maasikaid kasvatava Aaviku talu põllud on otse tee ääres, mistõttu oli varastel lihtne auto kinni pidada, taimed välja rebida ja minema kihutada. Elar Kuusemaa ütles, et teavitas ka politseid, aga avaldust ei teinud. «Korrakaitsjatel on tähtsamatki teha, kui selliseid pisivargaid taga ajada,» põhjendas ta.

Kuidas aga edeneb Aaviku talul maasikakorjajate otsimine, millest on viimasel ajal palju kära olnud? «Esimesed maasikad on loori all juba valmis, need jõuame oma perega ära korjata,» rääkis Elar Kuusemaa. «Suurema koguse valmimiseni on veel aega, eks näis, kuidas nende korjamise korraldada saame. Korjamata marjad ei jää – maasikakasvatusel on tehtud nii palju kulutusi, et seda lihtsalt ei saaks lubada.»