Seenesõpru üllatasid erakordselt varajased puravikud

«Väga imelik aasta on olnud seeneriigis, puravikke leiab peaaegu et aastaringi,» kommenteeris tartlane Tuudur Tamme kolmest puravikust koosnevat seenesaaki. Välimuse järgi hindas ta, et tegu on ilmselt palupuravikega, kuid ka haavapuravikud pole välistatud.