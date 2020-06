Ajatelg ⟩ Traagiliste sündmuste kulg Lihula lähistel

32aastase Mikk Tarraste, kes tappis kaks inimest ning vigastas täiskasvanud ning kahte väikest last, on juba eelnevalt olnud seadusega pahuksis.



Mõlemad lapsed on haiglas raskes seisus, kuid stabiilsed, nad said kuuliga pihta. kannatanud täiskasvanud on kodusele ravile lubatud.



«Alustatud on menetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb mõrva,» ütles pühapäeva hommikusel pressikonverentsil Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm.



Kaks inimest tapnud Tarraste suvekodu asub Lihula lähedal, ent ta töötab ja elab Tallinnas.