Mart Helme: meil on mingi lühis ning me peame selle leidma

Mart Helme sõnul on natukene liiga vara küsida, kas hakatakse üle vaatama relvaloa saamist ning reegleid, mis sellega loa omamisega kaasnevad.«Me koguneme kõigepealt ja analüüsime. Vaatame, mis probleemid on olnud ning miks sellel inimesel on relvaluba olnud,» selgitas Helme järgnevaid samme. «Kas see on artsikomisjoni viga või mõni muu,» lisas Helme. Minister kinnitas, et muudatused ei hakkaks ka kohe ülehomme kehtima.

Kuna alles hiljuti ka tuntud laskeinstruktorit tulistati ning ei läinud kaua mööda, kui nüüd Lihulas toimus tulistamine, vastas Helme, et selliseid analüüse peavad tegema need, kes seda temaatikat rohkem valdavad: politsei- ja piirivalveamet, Kaitseliit ja jahimehed. «Nii ülepeakaela kohe esimese emotsiooniga - võib olla mõnele tundub, et peab kohe drastiliselt muutma hakkama - nii ei saa toimida. Asju tuleb rahulikult vaadata,» rääkis Mart Helme.



«Lood on muidugi väga kahetsusväärsed, kuid mõlema puhul on tegemist ka psühhotroopsete ainetega, millega inimesed viivad ennast seisundisse, kus nad ei saa enam aru,» märkis Helme.

«Küsimus minu jaoks on siin see: kuidas sai inimene, kellel on varasemalt karistus, endale relvaloa? See näitab, et meil on mingi lühis ning me peame selle leidma,» selgitas siseminister Mart Helme.

Laupäeva hilisõhtul Lihulas kaks inimest tapnud Tarrastet on varem kriminaalkorras karistatud 2008. aastal. Toona süüdistati teda sama aasta 21. aprilli öösel ebaseaduslikust relvast tulistamises. Koos kaaslasega lasid nad maja suunas kordamööda mitu lasku, tabades kahe korteri köögiaknaid.