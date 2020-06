Lihula kogukond on tulistamisest suures šokis

Pühapäeva hommikul Lihulasse sõites ei reetnud esmapilgul miski, et sealt öösel kuulirahe üle käis ja alles mõne tunni eest mastaapne politseioperatsioon lõppes. Üksikud läbisõitjad nautisid tanklas hommikukohvi, tee ääres taluhoovis võttis vanahärra pingil päikest. Kes oskas aga märke otsida, leidis neid: sisseküntud teeperved, kõveraks rammitud liiklusmärgid, auku sõidetud tankla sein, mööda teid saalivad kriminalistid, ja lõpuks viisid liivasegused verepritsmed kruusateel Valuste külla.

«Kõik püssipaugud olid sellised, mille järel käis litakas. Said aru, et möödalaske ei ole. See võttis päris jahedaks,» rääkis Jaan, kelle kodu kõrval metsatukas laupäeva õhtul kella 22 paiku sündmused kulmineerusid.