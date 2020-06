Kahele politseinikule otsa sõitnud mees sai süüdistuse mõrvakatses

Ringkonnaprokurör Natalia Miilvee selgitab, et süüdistuse järgi oli 25-aastane mees 19. veebruaril Tallinnas Lasnamäel asuva kaupluse parklas narkootilist ainet edasi müümas.

Prokuratuuri hinnangul on tõendatud, et süüdistatav nägi enda auto ees seisnud politseinikke. Selle asemel, et peatuda ja alluda politseiametnike korraldustele, võttis mees suuna tema nägemisväljas olnud ja auto ees seisnud politseiniku poole ning sõitis talle tahtlikult otsa, mille tagajärjel kukkus ka esimese ametniku taga seisnud teine politseinik.