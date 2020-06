Leedu peaminister tuumajaamast: me ei hakka naabritel Astravetsi pärast käsi väänama

«Kuni kooskõlastamiseni tuleb teha kõik, et selle elektrijaama energia ei saaks tehniliselt jõuda Leedu turule. Selleks on muudetud mitte ainult metoodikat, mis, ma loodan, õnnestub võtta vastu koos poliitilise deklaratsiooniga, vaid on Leedu, Läti, Poola ja Euroopa Komisjoni ühine otsus,» ütles Skvernelis teisipäeval ajakirjanikele.

«Loodan, et seda tehakse. Me ei hakka naabritel-partneritel käsi väänama – see ei ole kindlasti õige tee, kuigi mõni arvab, et peaks seda tegema,» lisas ta.

Viimastel päevadel on Leedus tekkinud vaidlus Baltimaade lepingu eelnõu üle, mis võimaldaks tõkestada Astravetsi tuumajaamas toodetava energia jõudmise Baltimaade turule. See ei kohusta Lätit ja Eestit vältima Astravesti elektri ostmist.

Leedu välisminister Linas Linkevičius arvustas eelmisel nädalal usutluses BNS-ile energeetikaministeeriumis valminud Baltimaade lepingu eelnõu, öeldes, et see ei vasta Leedu huvidele. Energeetikaministeerium ja presidendikantselei on eelnõu kaitsnud.