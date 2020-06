Aeg: riigikogu ei tohiks kedagi süüdi mõista

«Süütuse presumptsioon on üks õigusriigi alustalasid,» kinnitas Aeg, lisades, et tema kindlasti ei soovi anda otsust, kas Keskerakond võttis vastu keelatud annetuse või mitte. «Laske menetlejatel oma töö ära teha ja siis võtame vastu otsuse,» rõhutas Aeg.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas kolmapäeval riigikogu infotunnis, et tema teada ei ole avalikkuses palju kõneanet tekitanud 50 000-eurone annetus kuidagi kriminaalse taustaga, vastasel korral astuks ta peaministri ametist tagasi.

ERR kirjutas aprillis, et Keskerakond kogus esimeses kvartalis rahalisi annetusi 108 705 eurot, sellest 50 000 eurot annetas vähetuntud ettevõtja Jana-Helen Juhaste. Suurima annetuse teinud Juhaste polnud aga annetuse ajal ise Keskerakonna liige, vaid kuulus äriregistri andmetel hoopis EKRE ridadesse. Kui ERR-i venekeelne portaal Rus.err.ee selle kohta Juhastelt aru päris, vastas ta, et kuulumine EKRE-sse tuleb talle üllatusena. 14. aprillil astus ta EKRE-st välja. 3. juunil sai Juhastest Keskerakonna liige.

ERJK küsis maksu- ja tolliametist välja andmed Juhaste kolme aasta tulude kohta ning tulud on olnud liiga väikesed annetuseks, mille ta tegi, kirjutab Äripäev.

«Maksuameti andmed näitasid, et isiku tulud on kaunis väikesed,» sõnas ERJK aseesimees Kaarel Tarand.

Äriregistri andmetel on Juhaste ettevõtete Tarkoris OÜ ja Telekomehitus OÜ juhatuse liige. Neist esimene on koristusfirma ja teine tegeleb telekommunikatsiooni kaablite paigaldusega. Mõlema ettevõtte juriidiline aadress on Tartus.