«Black Lives Matter» meeleavalduse toimumisega tekkis viimasel hetkel segadus

Poole kuue paiku, kui saadi teada, et üritust ei saa korralda, ütles meeleavalduse üks korraldajatest Anrike Piel, et ürituse toimumine on juba kaks tundi olnud küsimärgi all. Nii suurhalli, politsei kui ka City Parkiga olid nad juba ammu jõudnud kokkuleppele, kuid parkla maa-ala omanik keeldus kategooriliselt.

Anrike Pieli sõnul on meelevalduse korraldamine Eestis vajalik, sest siinne mustanahaliste vähemuskogukond on väga väike ning nende lood ja kogemused jõuavad avalikkuseni tunduvalt vähem kui võiks. «Kui aga need jõuavad internetti, siis vastuseks tuleb veel rohkem rassismi, ahistamist ja kiusu,» selgitas ta. «Seetõttu ei julge mustanahalised Eestis suud lahti teha. See ongi hetk - kas me pigistame silma kinni või ergutame inimesi rääkima sellest,» rääkis Piel.