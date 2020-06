Loomakaitsjad kutsuvad veetma lihavaba jaanipäeva

Loomus korraldab selgi aastal traditsioonilist kampaaniat «Lihavabad jaanid», kutsudes inimesi üles katsetama pühaderoogi taimsel kujul, teatas organisatsiooni esindaja kolmapäeval. Kampaaniale on õla alla pannud juba 25 organisatsiooni ja ettevõtet.

Lihavabasid jaane tähistavad koos Loomusega kohvikud Kringel, Lisanna, Rohe, Inspiratsioon, Vegan Plus, VegB12 ja Commune, Vegan Restoran V, Veg Machine Balta ja Tartu, Vöner, HappyV, Bon Soya, GenGöök, blogi Spice the Spirit, portaal Bioneer.ee, ajakiri Vegan, e-pood Veganfoodie.ee, Marta pagar, Taimetoidumess, blogi Veganmaailm.com, NeMoloko, taskuhääling Loomade Hääl ja programm Taimsed valikud.

Facebooki ürituse «Lihavabad jaanid 2020» all jagavad osalejad jaanipäeva eel retsepte ja nippe sellest, kuidas veeta pühi looma- ja keskkonnasõbralikult, põnevalt, maitsvalt ning tervislikult. Samuti toimuvad mitmed loosid kõikide üritusel osalejate vahel.

«Taimne jaanilaud on kindlasti tavapärasest põnevam. Tänaseks on taimseid valikuid juba sedavõrd palju, et võtab silme eest kirjuks,» sõnas Loomuse projektijuht Anu Tensing. «Lihavabade jaanide ürituse alla hakkame lisama retsepte ja tootesoovitusi, häid nippe ja nõuandeid. Miks mitte teha sel aastal pidupäev eriliseks ja lisada jaaniõhtusse särtsu suurepäraste taimetoitudega.»