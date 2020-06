Kivisaar: olen otsustanud kõik laimajad vastutusele võtta

Kivisaar kommenteeris avalikus pöördumises, et petitsioon tugineb kontekstist välja rebitud valedele, mida mõistavad ka need, kes saateid tagantjärele kuulanud on.

Siiski mainib Kivisaar, et kahju on tema jaoks tehtud: «Õnneks meie hommikuprogrammi kuulajad ja need teised intelligentsed inimesed, kes seda kõike pärast kisa kerkimist järele kuulasid, saavad aru et see kõik rajaneb totaalsele valele. See ei võta ära minule tekitatud valu ja kahju,» kommenteeris ta.