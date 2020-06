Prokuratuur alustas Keskerakonna suurannetuse päritolu uurimiseks kriminaalmenetlust

Täpsemalt uuritakse, kas Juhaste on Keskerakonnale teadlikult teinud keelatud annetuse. Esialgsetel andmetel annab Juhastet puudutav teave, sealhulgas teave tema ametlike sissetulekute kohta, prokuratuurile põhjuse raha päritolus kahelda. «Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu,» teatas prokuratuur.

Kahtlustust esitatud pole

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. «Me kontrollime kriminaalmenetlusega, kas Juhaste annetas teadlikult Keskerakonnale kellegi teise raha. Kui uurimisega selgub, et see nii oli, tuleb menetlejatel välja selgitada ka see, kas erakond oli teadlik raha tegelikust päritolust ning kas ka erakonda on alus kahtlustada kuriteos – keelatud annetuse vastuvõtmises,» selgitas Pern.

Pern toonitas, et erakondade rahastamine peab olema aus ja läbipaistev ning vastuvõetud annetuste tegemise motiivid ei tohi olla muus kui tõelises soovis erakonda toetada. «Kuigi erakonnaseadus ei sea erakondadele neile laekunud raha päritolu kontrollimiseks ehk nii karme kohustusi kui mõnes muus valdkonnas tegutsejatele, näiteks rahapesu tõkestamiseks mõeldud õigusaktidega, saaksid ka erakonnad mõelda sellele, millisel viisil toimub tõhus kontroll annetuse üle,» lisas Pern.

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei. Menetlust alustati Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) kuriteoteates kajastatud info alusel.

Ratas sidus annetuse tagasiastumisega

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas teatas eilses riigikogu infotunnis erakonnale tehtud 50 000 euro suuruse annetuse päritolu kommenteerides, et kui tegu oleks kriminaalse taustaga annetusega, astuks ta peaministri ametist tagasi.

«Kui selles annetuses minu teada oleks hetkel midagi kriminaalset, siis ma ei oleks teie ees peaministrina, ja mitte läbi umbusaldushääletuse, vaid oma isikliku tagasiastumisavalduse. Ma ei tea, et selles ülekandes on midagi kriminaalset. Minu teada ei ole – see info, mis on minul, ja see võimekus või need relvad, mis on erakonnal neid asju kontrollida,» selgitas Ratas riigikogu infotunnis.

Ratase sõnul otsustas erakond annetuse tagastada, kuna annetusega seoses tekkis suur hulk küsimusi, mis jäid vastuseta. «Arvan, et see, et ERJK on palunud seda prokuratuuril kontrollida, on samuti mõistlik. Tulebki kontrollida,» sõnas Ratas.

«Tulebki kontrollida»

Ratas märkis, et Keskerakond on päris palju muutunud alates 2016. aasta novembrist ehk ajast, mil ta erakonda juhtima asus. Ratas lisas, et see, kas ta on edasi peaminister või mitte, saab muutuda kas umbusaldusavalduse või tema isikliku avalduse alusel. «Usaldan Eesti õiguskaitse­organeid. Tuleb oodata ära nende otsused ja teha järgnevad sammud,» sõnas Ratas, lisades, et lõpp­astmeks on kohus ning kohtutee võib olla väga pikk. «Ma loodan, et vastused leitakse varem,» märkis ta.

Jaanuaris sai Keskerakond 50 000 euro suuruse annetuse Tartu väikeettevõtjalt Jana-Helen Juhastelt. Aprillis ERJK­ kodulehel annetuse avalikuks tulemise järel tekkis palju küsimusi raha päritolu kohta. 6. mail kirjutas Eesti Eks­press, et raha pärineb hoopis Juhaste eksmehelt, ärimehelt, kel on Tallinnas ärihuvid. Seepeale otsustas Keskerakond 50 000 eurot annetajale tagastada. Paralleelselt Keskerakonna rahastamisskandaaliga on võimuliidul töös ka ERJK-d likvideeriv eelnõu.