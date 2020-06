Valitsus kinnitas Marrani jätkamise välisluureameti juhina

Kaitseminister Luige sõnul on Mikk Marran senise viieaastase ametiaja jooksul hästi hakkama saanud ja näidanud ennast nii kõrgetasemelise professionaali kui ka hea juhina. Ühtlasi on Marrani tegevus on valitsuse julgeolekukomisjoni liikmetele hästi tuttav.

Luik lisas, et tal on hea meel, et Marran nõustus jääma ka teiseks ametiajaks, sest luurevaldkond on väga tundlik ja sihid pikaajalised. «Ka sellealane rahvusvaheline koostöö põhineb usaldusel ja nõuab stabiilsust,» märkis ta pressiteates.