Mart Helme Lihula tragöödiast: kui videosalvestistel näha kogu seda õõvastavat lugu, siis sõnad jäävad nõrgaks

Mart Helme on näinud erinevaid kaadreid laupäevaõhtust Lihulas, kui 32-aastane Mikk tulistas surnuks kaks inimest ning haavas raskelt kaht last ning kergemalt üht täiskasvanut.

«Ma olen vaadanud videosalvestusi, mis on kättesaadavad sellest sündmusest. Igasugused kaastundeavaldused on pehmelt öelda lahjad. Kui videosalvestistel näha kogu seda õõvastavat lugu, siis sõnad jäävad nõrgaks. Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Need salvestised on väga karmid. Ma olen soovitanud mingeid lõike näidata avalikkusele, et inimesed tajuksid, kui hulle asju võib ühiskonnas juhtuda, kui meil mingisugused lüngad täitmata jäävad, mis on relva taotlemisega seotud. Eelkõige pean ma silmas psühhiaatrilises hinnangus,» lausus Helme.

«Niivõrd kui võimalik, tuleb tagada olukord, kus psüühiliselt ebastabiilsed või sõltuvuste küüsi langenud inimesed ei saaks relvaga ringi käia,» ütles siseminister.

Helme sõnul on siseministeerium terve käesoleva nädala tegelenud seadusandlike lünkade tuvastamisega. «Nädala esimesed päevad on siseministeeriumis olnud hõivatud Lihula sündmsute analüüsimisega ja järelduste tegemisega. Neid lünki, mis me oleme tuvastanud ja asunud võimalikult kiiresti täitma,» märkis Helme.