Ohvriabi juht Lihula tulistamisest: detailne meediakajastus tekitab korduva läbielamise

Ohvriabi on koostöös politseiga alates pühapäevast, mil Lihula intsident aset leidis, tegelenud kannatanute nõustamisega ja töötajad on üle Eesti kõikides politseimajades olemas. «Meie asi on leida üles enim sellest sündmusest mõjutatud inimesed. Hästi oluline on esimeste tundide või paari päeva jooksul esmanõustamist pakkuda, sest šokiseisundis inimesed tihtipeale unustavad süüa või magada,» rääkis Salla. Mida varem kannatanuteni jõutakse, seda väiksem võimalus tema sõnul on, et kujunevad välja pikaajalised traumaprobleemid.